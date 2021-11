Menschenrechte Aktionen gegen Gewalt an Frauen in Sachsen

Hauptinhalt

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gewalt gegen Frauen eines der größten Gesundheitsrisiken für die weibliche Bevölkerung. . So stirbt laut Polizeistatistik in Deutschland jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau an den Folgen von Gewalt durch ihren Ehemann, Lebenspartner oder Ex-Partner. Seit 1999 gibt es jedes Jahr zum 25. November einen Gedenktag, bei denen die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen thematisiert wird. Orangefarbiges Licht soll am Donnerstag an Fassaden in Sachsen darauf hinweisen - aber nicht nur.