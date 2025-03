Vor genau einem Jahr, am 18. März 2024, wurde in Deutschland das zentrale Organspenderegister eingeführt. Über das Onlineportal kann jeder angeben, ob er zu einer Organspende bereit ist oder nicht. Die technischen Hürden für die Registrierung sind hoch, man benötigt dafür einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion oder ein Smartphone mit Ausweis-App. Mario Hille von MDR SACHSEN hat mit Gunnar Richter, dem Transplantationsbeauftragten am Klinikum Chemnitz, über das Organspenderegister gesprochen.