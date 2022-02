Bahn bietet Umbuchungen an und richtet Busnotverkehr ein

Bei der Deutschen Bahn sind die Störungen vom Donnerstag in Sachsen weitgehend behoben, wie eine Sprecherin auf Anfrage am Freitag sagte. Lediglich die Verbindungen von Dresden in den Norden wie zum Beispiel nach Berlin und Hamburg waren am Morgen noch gesperrt. Auch der Regionalverkehr lief am Freitag mit Betriebsstart wieder weitgehend planmäßig. Die Deutsche Bahn bat Reisende, sich vorab zu informieren. Zudem bietet das Unternehmen kostenfreie Stornierungen und Umbuchungen an.

In Zwönitz hatte am Donnerstag ein umgestürzter Baum die Gleise der Citybahn blockiert. Bildrechte: André März

Inzwischen hat wegen des aufkommenden Sturms die Mitteldeutsche Regiobahn angekündigt, auf allen Linien in Sachsen vorübergehend ihren Betrieb einzustellen. Bis Sonnabendfrüh gegen 7 Uhr verkehren keine Züge mehr, wie das Unternehmen heute mitteilte. Je nach Straßenlage werde versucht, einen Busnotverkehr einzurichten. Betroffen sind die Linien RE 3 von Dresden über Chemnitz-Hauptbahnhof nach Hof, die RE 6 von Leipzig nach Chemnitz, die RB 30 von Dresden nach Zwickau, die RB 45 von Chemnitz nach Elsterwerda und die RB 110 von Leipzig nach Döbeln.

Reparaturarbeiten am Stromnetz

Auch die Stromversorgung ist nach Angaben des Netzbetreibers Mitnetz seit Freitagfrüh wieder komplett gewährleistet. Gleichzeitig bereitet man sich auf das Sturmtief "Zeynep" vor. Es könne durch die Reparaturarbeiten und das Umschalten im Stromnetz vereinzelt zu kurzen Stromunterbrechungen kommen.

Eine Stromleitung in Chemnitz wurde von einem umstürzenden Baum geschädigt und musste repariert werden. Bildrechte: Harry Härtel

Unwetterwarnung für Sachsen ab 18 Uhr

Der DWD warnt heute Abend vor orkanartigen Böen im gesamten Freistaat Sachsen. Das Unwetter bewegt sich von Nordwesten nach Osten. Laut Wetterprognose wird Zeynep voraussichtlich ab 18 Uhr die Landkreise Zwickau, Mittelsachsen, Nordsachsen und das Erzgebirge erreichen. Aufgrund der vorliegenden Wetterwarnung wird die Einsatzstärke bei den Berufsfeuerwehren erhöht.

Sonnabendfrüh soll der Sturm laut DWD nachlassen, aber es komme bis zum Abend und in der Nacht zum Sonntag zu Böen, auf dem Fichtelberg zu orkanartigen Böen. Auch am Sonntag und zu Beginn der nächsten Woche werde es weiterhin Sturmböen und Orkanböen auf dem Fichtelberg geben.

Sachschäden nach Sturm "Ylenia"

Am Donnerstag war Sturm "Ylenia" auch über Sachsen gefegt: Bäume waren auf Straßen, Stromleitungen, Autos und Häuser gestürzt, Verkehrsschilder wurden aus den Verankerungen gerissen, es kam in einigen Orten zu Überschwemmungen auf Straßen. Nach Angaben der Einsatzkräfte war es zumeist bei Sachschäden geblieben. Tausende Menschen waren am Donnerstag in Sachsen ohne Strom.