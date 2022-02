Sturm Wetterdienst warnt vor Orkanböen - Sachsen trifft Vorbereitungen

Es wird wieder stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im Bergland. Es gibt Schnee und Graupelschauer bis ins Tiefland. Auch in den kommenden Tagen beruhigt sich das Wetter kaum. Wochenmärkte sind vielerorts abgesagt, im Vogtland gilt ein Betretungsverbot in den Wäldern und der Loipen. Zoos und Gärten werden geschlossen. In Dresden-Cossebaude leiden Anwohner noch unter den Folgen des vorigen Sturms vor gut einer Woche.