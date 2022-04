Die christlichen Kirchen in Sachsen haben in ihren diesjährigen Osterbotschaften angesichts des Ukrainekriegs zum Frieden gemahnt. Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz und der katholische Bischof Heinrich Timmerevers erinnerten an das Leid der Menschen in der Ukraine.

Auch für den Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, Sebastian Feydt, ist Ostern in diesem Jahr besonders ein Statement für Frieden und Freiheit. "Ostern, das Fest am Sonntag, feiert den Aufstand gegen die Gewalt", sagte er am Karfreitag. Ostern sei die "geistliche Demonstration gegen den Krieg" und ein Fest der Freiheit, "weil Menschen weltweit sich nicht in ihrer Hoffnung begrenzen lassen, dass am Ende nicht die Toten, nicht die Gewalt, sondern die Freiheit und der Friede obsiegen werden", so Feydt. Gerade der Karfreitag als Tag der Kreuzigung Christi verbinde die Menschen mit den "gedemütigten, verfolgten, vertriebenen, vergewaltigten und ermordeten Menschen in der Ukraine".