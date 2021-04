Die Osterbotschaften von Heinrich Timmerevers, Bischof des Bistums Dresden-Meißen, und des evangelischen Landesbischofs Tobias Bilz stehen auch in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Timmerevers verbindet mit dem höchsten Fest der Christen in diesem Jahr die Aufforderung, Gott neu zu finden. "Wo ist der Gott der Rettung in der Pandemie", fragt er in seiner Osterbotschaft 2021. Er nehme wahr, dass viele heute nicht mehr glauben könnten - ob an Gott oder die österliche Auferstehung. "Es ist Phänomen dieser Zeit, dass Sicherheiten unseres Lebens verloren gehen", so Timmerervers.