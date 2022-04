In ihren Osterbotschaften haben die Bischöfe in Sachsen an die Opfer des Krieges in der Ukraine erinnert und zum Frieden aufgerufen. Der Friedenswunsch Jesu am Ostermorgen sei "keine Floskel, sondern ein drängender Maßstab", betonte der katholische Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers. Er stellte zugleich in Frage, "wie viel von diesem Frieden überhaupt möglich ist angesichts ungerechtfertigter Aggression, Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen".

Timmerevers: Für Frieden Abwehrkrieg unterstützen

Timmerevers mahnte, alles zu unternehmen, damit Frieden möglich wird. "Wenn wir Sanktionen gegen Russland mittragen, dann nur, damit auf den Frieden gedrängt wird. Wenn der Abwehrkrieg unterstützt wird, dann nur, damit langfristig Frieden einziehen kann." In dem Krieg sei es wichtig, "dass wir als Menschen, die Frieden suchen, beieinander bleiben - mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit den Menschen in Russland". Timmerevers: "Lassen wir uns nicht hinreißen, aus Empörung über das Verbrechen Russlands selbst zu Hassenden zu werden."

Görlitzer Bischof wendet sich direkt an Putin