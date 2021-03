Der Osterhase hat ja recht: In diesem Jahr ist es echt schwer, Osterferienangebote zu finden, weil so viel geschlossen bleiben muss. Aber ein paar Tipps gibt es trotzdem, damit niemandem langweilig wird. Bildrechte: MDR/Panthermedia

Picknick in Fürst Pücklers Garten

Für einen Osterspaziergang in Familie oder ein erbauliches Kaffeetrinken auf der Picknickdecke im UNESCO-Weltkulturerbe bietet sich der Schlosspark Bad Muskau in den Osterferien an. Der Fürst-Pückler-Park ist jederzeit zugänglich. Alle Einrichtungen und Ausstellungen sind jedoch geschlossen.

Frische Luft, Gartenkunst und Platz genug gibt es im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Der Park ist jederzeit zugänglich.

Nashorn und Löwe im Steinzoo

Interessante Sandsteinfelsen gibt es nicht nur in der Sächsischen Schweiz zu bewundern, sondern auch im Zittauer Gebirge. Bildrechte: dpa Außer in Dresden - Interessierte sollte auf der Homepage genau schauen, ob wirklich geöffnet ist - kann man ja nirgendwo in Sachsen in Zoos gehen, auch touristische Ausflüge nach Tschechien und Polen sind tabu. Aber im Zittauer Gebirge können Kinder trotzdem seltsame Tiere ansehen und in die Nachbarländer blicken. Im Steintierzoo bei Oybin ist das bei einer Rundwanderung möglich. Mit Phantasie entdecken kleine Wanderer die tollsten Tiere in den Felsformationen. Passend zu Ostern: die brütende Henne.

Mehr Infos und Wandervorschläge rings um die Felsgebilde finden Sie hier.

Osterspaziergang allein oder in Familie?

Einen besonderen Osterspaziergang bieten Christen in Freiberg an. Eier, allerhand Hasen und Osternester gehören zu Ostern dazu: "Aber eben nicht nur das. Ostern ist mehr! "Ostern ist das Fest der Hoffnung", sagen die Freiberger Organisatoren und laden dazu ein, zu 17 Osterhoffnungs-Stationen in Freiberg zu spazieren. Zur Anregung gibt es an den Stationen kleine österlichen Gedanken und etwas zum Mitnehmen: ein Gedicht, eine Geschichte, einen Bastelbogen oder eine Kerze.

Von Freitag, 26. März bis Ostermontag, 5. April, mehr Infos finden Sie hier.

Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland ist mit im Rennen um den Titel "Deutschlands schönster Wanderweg". Man muss ja nicht gleich alle 17 Etappen bewältigen, aber ein Ausflug in den Ferien böte sich an, um sich seine Meinung über die Ausblicke auf die Mittelgebirgslandschaften zu bilden.

Max Möhre kommt

Mit dem Osterhasen auf den Fichtelberg im Erzgebirge: Das ist am Ostersonntag mit Max Möhre möglich. Der besucht die Fahrgäste in der Fichtelbergbahn. Das große Ostereiersuchen fällt in diesem Jahr allerdings coronabedingt aus.

Ostersonntag, 4. April, zu den regulären Fahrtzeiten der Fichtelbergbahn, keine Voranmeldung nötig, mehr Infos finden Sie hier.

Schloss-Schatzsuche im Park Lichtenwalde

Was hat der letzte Ritter von Harras eigentlich getrieben und wo steckt sein Schatz? Das Geheimnis sollen Kinder am 8. April lüften. Der Park Lichtenwalde ist für selbst ausgedachte Schatzsuchen auch ohne das Ferienangebot ganzjährig zugänglich von 9:30-18:00 Uhr, ab 30. März wird Eintritt erhoben (Erwachsene: 3 Euro, Ermäßigte: 2,50 Euro).

Schatzsuche, Donnerstag, 8. April, 13:30 bis 15:00 Uhr, mehr Infos dazu finden Sie hier.

Entlang der Zschopau

Der Zschopautalweg gilt unter Radfreunden als ziemlich anspruchsvolle Strecke. Aber ab Mittweida bis Technitz bei Döbeln ist das Streckenprofil leichter und auch für Kinder geeignet. Am flachen Wasser der Zschopau sind Stopps immer spannend. Die Ufer laden zum Rasten und Toben ein, wenn gerade Pause ist.