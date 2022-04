Auf Osterbrunnentour geht es durch die Greifensteinregion. Neben geschmückten Osterbrunnen in Geyer, Ehrenfriedersdorf, Gelenau, Gornsdorf, Thalheim, Dittersdorf und Zwönitz gibt es das "Osterfansterbratl" in Auerbach und eine österliche Spieldose in Thum zu entdecken. Die Osterbrunnen sind bis Ende April geschmückt. Ein Osterbrunnen wird in Sachsen geschmückt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Depot Pohl-Ströher in Gelenau sind an allen Osterfeiertagen von 10 bis 18 Uhr und danach noch bis zum 24. April "Textilarbeiten auf dem Ei" zu sehen. Österliche Volkskunst ergänzt die Schau.

Das Technische Museum Papiermühle Niederzwönitz lädt Besucher zu Mitmach-Events ein - nach dem Motto "Ostern im Mühlenhof". Geöffnet ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 16 Uhr.

In der Wendt & Kühn-Welt in Grünhainichen können vom 15. bis 18. April die Jüngsten ihr eigenes Osterkörbchen basteln und Ostereier im Manufaktur-Garten suchen. Die Wendt & Kühn-Figurenwelt in Seiffen lädt zur kreativen Frühlingswerkstatt ein, ab Karfreitag bis 22. April können persönliche Schmuckstücke gestaltet werden.

Die Osterausstellung "Allerlei von Has' und Ei" in der Böttcherfabrik Pobershau zeigt rund 2.000 Ostereier. Sie wurden mit 35 verschiedenen Handarbeitstechniken bearbeitet. Dazu gibt es Vorführungen, Bastelangebote, Deko-Ideen. Geöffnet ist über die Feiertage jeweils 13 bis 17 Uhr. Die Osterausstellung in Pobershau wurde liebevoll vorbereitet.

Am Ostersonntag und -montag lockt der Schwarzenberger Ostermarkt von 11 bis 18 Uhr mit Kinderprogramm, Osterhase, Eiermalen und Kultur in die denkmalgeschützte Altstadt. An beiden Markttagen lädt das Schwarzenberger Schlossmuseum "Perla Castrum" zu einer Osterralley ein.

Auch der Kurort Aue-Bad Schlema lädt am Ostersonntag und -montag zum traditionellen Ostermarkt mit buntem Markttreiben, darunter Handarbeiten, Naturprodukten und Imbissangeboten für Besucher.

Im Kurort Oberwiesenthal startet am Ostersonnabend eine etwa zehn Kilometer lange Familien-Rundwanderung zum Thema "Marmor, Stein und ein unwiderstehlicher Blick" zum Stümpelfelsen und einer Alpaka-Herde. Treff ist 10 Uhr an der Gästeinformation "Wiesenthaler K3".

Am Ostersonnabend erkunden entlang des Waldgeisterweges nach Ehrenfriedersdorf Wanderer verschiedene Skulpturen und treffen den Osterhasen im Greifensteinwald.

Zu Ostern rollen in ganz Sachsen viele Traditionsbahn-Vereine los: Dampfloks der Museumszüge Preßnitztalbahn bringen die Fahrgäste von Karfreitag bis Ostermontag ganztätig im Stundentakt von Jöhstadt nach Steinbach und zurück.

Die Weißeritztalbahn rollt vom 15. bis 24. April täglich viermal entlang der Talspere Malter nach Kipsdorf und zurück. Mit der Osterfigur "Maxi Möhre" geht es hier am Ostermontag auf Ostereiersuche.

Gründonnerstag wird im Event-Bauernhof der Kultscheune Lauterbach vom Illusionswelten-Verein ganztätig das traditionelle Osterfeuer gezündet. Mit dabei ist die Zwickauer Band "Soundwave" mit Live-Musik.

Im Schloss Waldenburg können Besucher an allen Osterfeiertagen Oster-Rätsel lösen und erfahren Wissenswertes rund um das Ei. Mit einem Kombi-Ticket zum Museums-Naturalienkabinett (zehn Euro/ermäßigt 6,50 Euro) können dort Ostereier gebastelt werden. Am Ostersonntag startet im Museum 14 Uhr eine tierische Familien-Führung.

Wir sind zuversichtlich, dass der Saisonstart an Ostern für die sächsischen Touristiker erfolgreich wird und viele Gäste nach Sachsen bringt. Manfred Böhme Direktor Landestourismusverband Sachsen

Die Stadt Augustusburg lädt am Gründonnerstag um 18 Uhr zum Ostertreff an die Teiche in Grünberg. Ein kleiner Lampionumzug startet für Kinder ab der Autowaschanlage. Ostersonntag startet der Gang zum Osterwasserholen um 7 Uhr am Gasthaus "Zum Schlossberg". Ab 15 Uhr lädt das "Eierrollen" am Markt in Augustusburg ein.

Am Ostersonntag ist auf Schloss Rochsburg an der Zwickauer Mulde in Lunzenau der Osterhase los. Kinder können Ostergeschenke basteln. Um 14 und 16 Uhr lässt eine Führung große und kleine Besucherinnen und Besucher in die Ritterzeit eintauchen und lädt Kinder ein zum Bogenschießen.

Die Chemnitzer Parkeisenbahn versorgt ihre Passagiere bei Osterfahrten am Ostersonntag mit Schokoladenhasen (solange der Vorrat reicht). Fahrzeiten sind 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr.

Am Gründonnerstag und Karfreitag können Kinder ab 12 Jahren im Spitzenmuseum Plauen jeweils ab 14 Uhr Ostereier mit Spitze dekorieren und Osterhasen aus Lochkarten basteln. Die Teilnahme ist kostenlos, um vorherige Anmeldung wird gebeten: Per Mail an spitzenmuseum@plauen.de oder Telefon 03741 291 - 2474.

Rund 1.500 Osterreiter sind am Ostersonntag in vielen sorbischen und katholisch geprägten Orten der Oberlausitz unterwegs: In Bautzen startet der Prozessionszug um 10:45 Uhr ab der Liebfrauenkirche über Temritz und Cölln nach Radibor und ab 16:30 Uhr zurück zum Bautzner Hauptmarkt, wo für Kinder ab 14 Uhr ein buntes Programm läuft.



In der Gemeinde Ralbitz wird ab 09:15 Uhr losgeritten durch Cunnewitz, Schönau, Sollschitz und Saalau bis zur Ankunft 12:15 Uhr in Wittichenau.



Der Heimritt ab 15:15 Uhr führt über Hoske, Kotten, Cunnewitz zurück nach Ralbitz. In Wittichenau begeben sich rund 450 Kreuzreiter mit einer Auferstehungsprozession 9:20 Uhr ab Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt nach Ralbitz. Zurück nach Wittichenau geht es 15 Uhr über Cunnewitz, Schönau, Sollschwitz und Saalau. Ein Zug von Osterreitern zieht durch die Stadt Wittichenau in der Oberlausitz.