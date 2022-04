Mariia Kulikova läuft über die Straße und gestikuliert wild. Aufgewühlt spricht sie in ihr Telefon. Eigentlich wollte die 29-jährige Ukrainerin über das Osterfest reden. Ostern in der Ukraine und Ostern jetzt hier in Deutschland. Doch dafür bleibt gerade keine Zeit. Seit Wochen hofft sie auf ihr Gepäck aus der Ukraine. Hals über Kopf war sie mit Freunden losgestürmt, nur mit einer kleinen Tasche. Doch nichts. Ihr Koffer will einfach nicht ankommen.



Wieder war sie vergeblich nach Berlin gefahren. Wieder nichts. Mariia spricht immer aufgebrachter. Ihre Mutter hatte die Habseligkeiten in Dnipro verpackt und versandt. In der Not und in der Fremde wird ein Koffer zum wichtigen Anker, zur einzigen Verbindung des alten Lebens, das so plötzlich vorbei ist. Mariias Stimme zittert. "Das kann man nicht verstehen, wenn man nie vor Krieg geflohen ist", erklärt sie auf Englisch.

Mariia Kulikova ist 29 Jahre, stammt aus der ukrainischen Millionenstadt Dnipro und telefoniert verzweifelt ihrem Gepäck hinterher. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Zwischendurch laufen unaufhörlich die Nachrichten durch die Ticker.

12. April, 13:11 Uhr - Russisches Militär meldet Zerstörung ukrainischer Munitionsdepots

Ihre ältere Cousine, die ebenfalls Mariia heißt, blickt sie mitfühlend an, tippt in ihr Handy und versucht Bekannte aus Warschau aufzutreiben, welche den Koffer auf der Strecke abholen könnten. Sie wirkt erholt, vor wenigen Tagen noch schüttelte sie ein Tränenanfall.



Im Krieg ist jeden Tag alles anders – auch wenn man in Deutschland ist. Mariia Pipa stammt aus Debaltsevo im Donbass. Eigentlich wollte sie nur ihre Schwester auf der Flucht nach Italien begleiten und wieder nach Hause - zu ihrem Mann und ihren Eltern. Dann zog sich die Schlinge des Krieges enger, besonders um die Ostukraine. Sie entschied sich, in Deutschland zu warten. "Mein Mann ist noch dort, im Donbass", erklärte sie vor sieben Tagen mit brüchiger Stimme, ehe sich die Tränen ihren Bann brachen.

Mariia Pipa und Mariia Kulikova (v.l.) sind in Sicherheit, doch ihre Familien verharren im Osten der Ukraine Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Geboren in der Sowjetunion

Jetzt sitzt sie gefasst in einem Café in der Dresdner Neustadt. Heute scheint sie die Starke, heute tröstet sie. Mariia Pipa ist 45 Jahre alt und noch in der Sowjetunion geboren. Sie spricht Russisch und Ukrainisch, kein Englisch. Die Autorin ist leider des Russischen und auch des Ukrainischen nicht mächtig. Und da Mariia Kulikova draußen wegen ihres Gepäcks telefoniert und nicht übersetzen kann, gilt es nun zu kommunizieren, ohne eine gemeinsame Sprache zu sprechen.

Verständigung mit WhatsApp und Google Translate

Die Augen von Mariia Pipa leuchten, um ihren Hals hängt eine zarte silberne Kette mit einem Kreuz. Sie möchte unbedingt über Ostern sprechen. Google Translate erkennt zwar das deutsche Wort, nicht aber gesprochene russische Sätze. Eine kyrillische Tastatur ist auf dem Handy der Autorin nicht auf die Schnelle greifbar, ständig zwischen den Tastaturen zu wechseln auch keine Option für ein Gespräch. Mit einer Kombination aus WhatsApp und Google Translate gelingt das fast Unmögliche – eine Verständigung.

12. April, 16:00 Uhr - Putin sieht Gespräche mit Ukraine in Sackgasse

"Ostern ist für uns in diesem Jahr besonders symbolisch", schreibt Mariia Pipa und studiert aufmerksam die Reaktion beim verzögerten Lesen. "Wir erinnern uns, um welchen Preis der Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg errungen wurde. Niemand dachte, dass eine solche Lektion für die Menschheit noch einmal wiederholt werden könnte." Ein Satz, mit dem so viel gesagt ist. Der Jahrzehnte überspannt, Familiengeschichten, Kriegstraumata, das elende Ringen mit der Vergangenheit. Jetzt fällt er in einem Café in Dresden.



Draußen spielt die Banalität des Alltags. "Ich komme gerade an der Arbeit nicht voran, nichts wird fertig", erzählt ein Mann seinem Gegenüber. Verschiedene Welten, nur eine Scheibe dazwischen. Doch Unsicherheit sitzt vielleicht vor und hinter der Scheibe – und überhaupt ganz vielen tief in den Knochen.

Ostern ist für uns in diesem Jahr besonders symbolisch. Wir erinnern uns, um welchen Preis der Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg errungen wurde. Niemand dachte, dass eine solche Lektion für die Menschheit noch einmal wiederholt werden könnte. Mariia Pipa Geflüchtete aus der Ukraine

Evangelische Kirche: Fluchtthematik wird uns nicht loslassen

Einen Tag vorher versammeln sich Vertreter der Evangelischen Landeskirche zu einer Online-Pressekonferenz. Mit gedrückten Stimmen geben sie einen Überblick über die aktuelle Lage bei der Hilfe für Geflüchtete. "Aus unserer Fassungslosigkeit heraus denken wir als erstes an die vom Krieg unmittelbar betroffenen Menschen. (…). Auch wenn wir vieles von dem nicht ermessen können, fühlen wir uns mit ihnen verbunden", zitiert Sprecherin Tabea Köbsch zu Beginn die Kirchenleitung. "Beten Sie mit uns für ein baldiges Ende dieses Krieges. Beten Sie mit uns für den Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt."



Der Ausländerbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Albrecht Engelmann erklärt: "Die Fluchtthematik wird uns nicht loslassen."

13. April, 19:52 Uhr - Russland droht mit Angriffen auf Entscheidungszentren

Ostern als Feiertag des Frühlings und der Wiedergeburt

Mariia Kulikova hat ihr Telefonat draußen auf der Straße beendet. Sie tritt wieder in das Café, setzt sich an den Tisch und ringt um Fassung. Tapfer schluckt sie Tränen hinunter und sagt: "Das tut mir so leid, ich wollte eigentlich über Ostern erzählen." Jetzt sei ihr Gepäck verschwunden, die Mutter verzweifelt. Das Telefon klingelt erneut, Mariia Kulikova verschwindet wieder.

Mariia Pipa ist in Fahrt gekommen und tippt weiter Eindrücke zu Ostern in ihr Handy. "Ostern gilt jeher als Feiertag des Frühlings, der Wiedergeburt und der Erneuerung", schreibt sie und lächelt als es gelesen wird. Erinnerungen wärmen die Seele. Mariia Pipa gehört wie viele andere Menschen aus der Ostukraine der christlich-orthodoxen Kirche an. Dort wird Ostern nach dem julianischen Kalender gefeiert – in diesem Jahr am 24. April.

13. April, 22:52 Uhr - UN-Generalsekretär António Guterres hält Waffenruhe für unrealistisch

Erzählungen im Zug von Raketeneinschlägen und Fluchtgedanken

Vor sieben Tagen saßen Mariia und Mariia im Zug nach Berlin – schon damals, um an ihr Gepäck zu gelangen. Sie boten Kaffee und Kekse. Sie hatten nichts und gaben viel. "Als der Krieg begann, bin ich morgens von Raketeneinschlägen in der Ferne wach geworden", erzählte Mariia Kulikova. "Ich konnte es nicht glauben." Der Krieg war für sie sofort präsent.

"Freunde fragten mich, ob ich mit ausreisen möchte." Nach einer Woche schnappte sich Mariia Kulikova wenige Sachen und machte sich auf den Weg. Ihre Freunde blieben in Georgien, sie zog weiter nach Deutschland und gabelte ihre Cousine unterwegs auf. Das Ziel: ihre Tante in Dresden.

Mariia Kulikova ist in Sorge um ihre Familie: "Sie haben den Flughafen bombardiert." Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

14. April, 04:39 Uhr - OSZE und Europarat: Moskau muss Angriffe auf Gotteshäuser einstellen

Ihre Eltern blieben da, in der Stadt Dnipro am Fluss Dnepr. Dnipro ist mit etwa einer Million Einwohnern nach Kiew, Charkiw und Odessa die viertgrößte Stadt der Ukraine. Zu Beginn der Woche zerstörten russische Streitkräfte den Flughafen der Stadt. Dnipro gilt als Einfallstor zur Ostukraine, wichtiger Industriestandort, regionaler Verkehrsknotenpunkt und von großer Bedeutung für den Export von Metallprodukten. In Dnipro werden Maschinen, Autos, Lebensmittel und Chemikalien produziert. Ein russischer Sieg in dieser Stadt könnte den ganzen Krieg verändern.

Die Oma aus dem Osten geholt

"Meine Eltern leben dort in ihrem privaten Haus", hatte Mariia Kulikova noch im Zug erzählt. "Sie haben gerade die Oma aus dem Osten abgeholt, in Sicherheit, sie konnte doch dort nicht allein bleiben." Jetzt sitzt Mariia Kulikova wieder am Tisch im Café, ihre Augen sind groß und leer. "Ich bin wirklich gestresst", sagt sie. "Sie haben den Flughafen bombardiert." Ihre folgenden Gedanken spricht sie nicht aus.

14. April, 12:30 Uhr - Kreml berichtet von Angriffen auf Flugplatz und Waffenlager in Dnipro

Jonas ist angehender Politikwissenschaftler und hilft als Ehrenamtlicher bei der Bahnhofsmission und in einer Notunterkunft in Dresden-Pieschen. Am Tag, an dem die Bomben auf den Flughafen in Dnipro fallen, kommt er in das Landesfunkhaus nach Dresden, setzt sich zum Gespräch und sagt: "Ich muss erst einmal durchatmen."



Jonas ist nach dem Abitur mit einem Freiwilligendienst für ein Jahr in die Ukraine gegangen. Er spricht neben Englisch auch fließend Russisch und Ukrainisch. Viele seiner Freunde sind vor Ort.

Jonas ist nach seinem Abitur für ein Jahr in die Ukraine gegangen. Jetzt hilft er Geflüchteten beim Übersetzen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Mit dem Leben abgeschlossen

Von einem Freund, der Grenzschützer ist, hat er gerade nach Wochen die Nachricht bekommen, dass er lebt. Kollegen von ihm hat es jedoch erwischt. "Es ist verrückt, gruselig" sagt der 21-jährige. "Der Typ ist so alt wie ich und rechnet damit, dass er sterben muss." Jonas schüttelt den Kopf. "Es ist, als hätte er schon abgeschlossen. Er meinte: 'Wir sind Soldaten, das gehört dazu'."

Der Typ ist so alt wie ich und rechnet damit, dass er sterben muss Jonas Schmidt Flüchtlingshelfer, Politikstudent und Übersetzer

Jonas blinzelt in die Sonne und erzählt. Andere Freunde seien geflüchtet, einer gerade noch am letzten Tag, bevor die Grenzen für Männer geschlossen wurden. "Stell' Dir vor, ein ganz normales sächsisches Dorf, bei dem alles in Ordnung ist", erzählt Jonas. "Der Typ hatte Kühe zu Hause und hat das Stroh vom Feld geholt – und Boom, plötzlich ist Krieg."

Stell' Dir vor, ein ganz normales sächsisches Dorf, bei dem alles in Ordnung ist. Der hatte Kühe zu Hause und hat das Stroh vom Feld geholt – und Boom, plötzlich ist Krieg. Jonas Schmidt Flüchtlingshelfer, Politikstudent und Übersetzer

Krieg überlagert religiöse Traditionen in der Ukraine

Eigentlich wollte auch Jonas über Ostern erzählen, über die katholischen Gemeinden im Westen und die orthodoxen Gemeinden im östlichen Teil der Ukraine. Über den orthodox-traditionellen Osterkuchen "Kulitsch", den pyramidenförmigen Quarkkuchen "Paska" und die aufwendig mit Wachstechniken gestalteten Ostereier. Doch der Krieg überlagert alles. "Grundsätzlich sind die Ukrainer deutlich religiöser als wir", versucht es Jonas dennoch. "Doch Atheismus gibt es auch, besonders bei den Jüngeren." Früher unter dem ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko habe die Religion, das "Gott schütze Euch" eine viel größere Rolle gespielt.

Unter dem jüdischen Präsidenten Selenskyj sei die Religion aus der Politik verschwunden. Es habe sich viel verändert, besonders seit Beginn des Krieges. "Das Land ist so vereint wir nie", sagt Jonas. Doch Ostern spielt für ihn gefühlt keine Rolle. "In der Notunterkunft habe ich das Thema bei niemanden wahrgenommen. Es steht nicht im Fokus", erklärt der Politikstudent.