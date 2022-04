Am Sonntag können sich die Menschen in Sachsen bei bis zu 14 Grad und viel Sonne über angenehmes Ausflugswetter freuen. Das Eiersuchen im eigenen Garten oder in der freien Natur muss also nicht ins Wasser fallen. Die Nacht zum Ostermontag wird mit bis zu minus einem Grad wieder frostig. Am letzten Feiertag wird es den Prognosen zufolge heiter bis wolkig und bei milden Temperaturen bis zu 15 Grad.