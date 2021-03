"Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt - das ist das einzige, was man über die jetzige Situation mit Schmunzeln sagen kann", erklärte Kretschmer. "Deutschland ist in einer Ausnahmesituation, alle suchen nach Strategien. Wir suchen nach einem Weg, der gangbar ist und trotzdem die Pandemie bekämpft. Man kann solchen Erkrankungen keinen politischen Willen aufzwingen."

Zur gekippten Osterruhe erklärte Kretschmer weiter: Die Dinge seien nicht ausreichend vorbereitet worden. Kanzlerin Merkel habe erklärt, sie wolle die Verantwortung übernehmen . "Ich finde, das muss sie nicht tun. Die Entscheidung ist auch eine Entscheidung von 16 Ministerpräsidenten vor dem Hintergrund eines exponentiellen Wachstums. "Die Zahlen sind in ihrer Dynamik so dramatisch, dass es jede Mühe wert ist, jeden Vorschlag zu durchdenken", erklärte Kretschmer. Von daher gebe es keinen Grund, dass die Kanzlerin die Verantwortung allein übernimmt".

Der sächsische Ministerpräsident skizzierte trotz der gekippten Osterruhe eine dramatische Prognose. "Wir sehen jetzt die Zahlen steigen, wir haben in Chemnitz innerhalb einer Woche eine Verdopplung der Patienten auf Intensivstationen", erklärte er. Schon heute reichen die normalen Kapazitäten nicht mehr aus. "In diesen schweren Zeiten ist es schwer, Sicherheit zu geben", sagte Kretschmer. Besonders problematisch sei, dass die Pandemie für viele nicht sichtbar sei. "Doch wenn sie sichtbar wird, ist es oft schon zu spät."

Wolfram Günther (Bündnis 90/Grüne), Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident in Sachsen, sprang Kretschmer bei: "Wir stecken im Aufbau einer dritten Welle, die unser Gesundheitssystem an die Grenzen bringen wird". Das veränderte Virus und der damit verbundene exponentielle Anstieg der Infektionen hätten zu einer neuen Dynamik geführt. Zudem würden die jüngeren Menschen länger in den Kliniken liegen, weil sie weniger schnell sterben - "so bizarr wie sich das anhört". "Schon jetzt haben wir ganz klare Meldungen von den Medizinern, dass die Betten nicht ausreichen."