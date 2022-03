Im Outdoor-Geschäft Tapir in der Leipziger Innenstadt ist es ruhig. Vorbei an bunten Zelten, Luftmatratzen und Kleiderständern schlendern am Dienstagmittag nur eine Handvoll Kundinnen und Kunden. Keine Spur von einem Run auf Ausrüstungsgegenstände wie Gaskocher oder Wasserfilter. Die Regale sind noch gut gefüllt.

Einen Effekt des Kriegs in der Ukraine kann Mitarbeiter Gabriel Koraus dennoch feststellen. Der Bedarf an solchen Gegenständen sei vor allem online deutlich gestiegen. Beispielsweise gebe es Bestellungen von Wasserfiltern, die normalerweise nur einmal im Monat geordert würden. Außerdem gebe es viele Beratungsanfragen zu Solarpanels, beobachtet Koraus: "Da fällt auf, dass die Leute sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und jetzt kommen sie ad hoc zum Einmarsch Russlands im Prinzip zu uns in den Laden und wollen wissen, was ein Solarpanel ist." Der Preis schrecke die meisten dann aber doch ab, sagt Koraus.