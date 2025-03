Nur die Europäische Union dürfe darüber entscheiden, was mit diesen Hilfsgütern passiert, so Kranich. "Wir haben auf jeden Fall hier die Profis sitzen, die in der Beschaffung wirklich unterstützen können und das auch immer gemacht haben bisher. Was dann aber im Krisenfall noch an unseren eigenen Vorräten da ist, kann ich nicht sagen."