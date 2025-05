Die Elbe-Flugzeugwerke sind eines von wenigen Unternehmen in Sachsen , die im Rüstungsbereich arbeiten. Bundesweit liegen 90 Prozent aller Standorte laut dem Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in den alten Bundesländern. Joachim Ragnitz vom ifo-Institut glaubt trotzdem, dass Sachsen das Potenzial hat, Rüstungsindustrie anzusiedeln. Insbesondere, wenn es um moderne Technologien wie Drohnen und Künstliche Intelligenz fürs Militär geht.

Mit den hiesigen Universitäten und Hochschulen hat man Ragnitz zufolge die Potenziale in der Forschung: "Und die technischen Universitäten in Sachsen sind ja sehr gut aufgestellt und werden in diesem Bereich sicherlich auch Forschungsergebnisse bringen können". Zudem habe man relativ viele MINT-Fachkräfte, also Menschen, "die in technisch-mathematischen Berufen ausgebildet worden sind".