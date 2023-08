Der Elbegarten in Dresden. Das Wetter passt. Auf der Terrasse spielt die Band, die Gäste plaudern, lachen. Man dürfe den Humor in der Politik nicht verlieren, mahnt der Chef der Linksfraktion im Landtag, Rico Gebhardt, zu Beginn des Festes. Fürs Trübsal Blasen sei es zu früh, sagt später Parteichefin Susanne Schaper dem MDR. Doch so recht unbeschwert kann wohl kaum einer feiern - beim Blick auf die Lage der eigenen Partei.

Bundestagsabgeordneter André Hahn fordert trotz Meinungsverschiedenheiten einen Zusammenhalt innerhalb der Partei Die Linke. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Situation der Bundestagsfraktion ist dramatisch, da muss man nicht drum herumreden. André Hahn Bundestagsabgeordneter der Linken

Dass es ihn persönlich mitnimmt, ist dem Bundestagsabgeordneten André Hahn anzusehen. Nein, zum Feiern sei ihm eigentlich nicht zumute, aber man dürfe den Kopf nicht in den Sand stecken. "Die Situation der Bundestagsfraktion ist dramatisch, da muss man nicht drum herumreden und ich finde es verantwortungslos, was dort passiert, nicht nur von einer Seite, sondern, dass wirklich manche in Kauf nehmen, dass dieser Laden auseinander fliegt."

Hahn schüttelt den Kopf. Seit der Wende arbeitet er für die Partei. Erst als Mitarbeiter der Fraktion, er war im Kreistag Sächsische Schweiz, von Dezember 1994 an Abgeordneter im Landtag, bis 2012 Fraktionsvorsitzender, seit Oktober 2013 ist er Mitglied der Bundestagsfraktion der Linken. Ist die Spaltung noch zu vermeiden?

"Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass verantwortungsvolle Politiker, die zum Teil über Jahrzehnte die Linke aufgebaut haben, jetzt eine solch wichtige Partei den Bach runtergehen lassen." Man habe doch gemeinsame Ziele, die bei allen Differenzen noch tragen müssten. Er setze sich gegen die Spaltung ein, hoffe auf Vernunft. Die Hoffnung sterbe zuletzt. Hahn klingt resigniert. Quo vadis Linke? Wohl und Wehe der Partei hängen an Sahra Wagenknecht. Das Damoklesschwert heißt Parteispaltung und das sorgt für Resignation in der Fraktion, die um ihre Existenz bangt. Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Nervenzehrende Selbstbeschäftigung

Am 4. September soll die linke Fraktionsspitze im Bund neu gewählt werden. Wer in der tief gespaltenen Fraktion nun eine Mehrheit der 39 Abgeordneten erhalten soll, ist offen. Daneben steht die Frage, wie lange es die Fraktion noch gibt. Sollten sich neben Wagenknecht nur zwei weitere Abgeordnete einer womöglich neu gegründeten Partei anschließen, wäre der Fraktionsstatus dahin.

Das ist Thema immer wieder bei Gesprächen am Sommerfestabend. Mancher geht hier davon aus, dass das Lager um Wagenknecht zunächst einen Verein gründet, Wagenknecht und ihre Anhänger aber so lange wie möglich in der Fraktion bleiben, um Gelder und Strukturen nutzen zu können und dann bei den Europa- und Kommunalwahlen antreten. Sachsens Linke-Parteichefin Susanne Schaper will Klarheit und keine Spaltung ihrer Partei. Und wenn die doch kommen sollte: "Wir sind darauf vorbereitet", meint sie. Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

Die Diskussionen, das Warten, das Spekulieren - die sächsische Parteichefin Susanne Schaper ist vom Schwebezustand deutlich genervt: "Wir haben so viel über Sahra Wagenknecht geredet und eine vermeintliche Abspaltung. Wir werden am Ende sehen, was kommt! Wir sind darauf vorbereitet und ich glaube, dass die Menschen am Ende doch das Original wählen. Es braucht eine soziale Stimme im Land und das sind wir, die Partei Die Linke und das in Gänze!"

Geschlossenheitsappelle an der Basis

Seit November 2019 führt Schaper die sächsischen Linken an, gemeinsam mit dem Co-Landeschef Stefan Hartmann, Berater des nun scheidenden Bundestagsfraktionschefs Dietmar Bartsch. Sie werden vermutlich die Linke als Spitzenduo in die Landtagswahl im kommenden Jahr führen. Am Montag lief die Bewerbungsfrist aus. Es gibt keine Gegenkandidaten. Zumindest da bleiben also Personalquerelen in Sachsen aus. Das könnte das Spitzenduo der sächsischen Linken für die Landtagswahl im Jahr 2024 werden. Bildrechte: dpa

Das hatten nicht alle so erwartet, als das Duo antrat. Schaper wurde eher dem Flügel der Traditionalisten, eher den Wagenknecht-Anhängern zugeordnet, Hartmann den Reformern. In der Spaltungskrise jetzt aber halten sie gemeinsam gegen. Werben um Geschlossenheit. Als Informationen über Abwerbeversuche in der Region bekannt wurden, hatte Schaper die Ex-Bundestagsabgeordnete und Wagenknecht-Anhängerin Sabine Zimmermann öffentlich aufgefordert, die Partei zu verlassen, sollten die Gerüchte zutreffen. Schaper reist viel durchs Land und appelliert an die Basis, es brauche eine starke gemeinsame Linke.

Sachsens Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt will bei bestimmten Fragen keine Kompromisse eingehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Linke besteht aus Vielfalt, aber sie kann niemals national sein. Rico Gebhardt Linken-Fraktionschef im Sächsischen Landtag

Doch wie das gehen soll, scheint schleierhaft. Hahn appelliert, man müsse auch große Meinungsunterschiede aushalten. Das schaffe die CDU doch auch etwa beim Thema Waffenlieferungen, da gäbe es genauso ein Pro wie ein Kontra. Fraktionschef Rico Gebhardt scheint mittlerweile davon auszugehen, dass die Spaltung nicht mehr vermeidbar ist: "Eine Linke besteht aus Vielfalt, aber sie kann niemals national sein." Linken gehe es um Oben und Unten, nicht darum, Schwache gegeneinander auszuspielen, so der Fraktionschef.

Tritt eine Wagenknecht-Partei in Sachsen an?

Ein Jahr hin ist es noch bis zur Landtagswahl in Sachsen. Darüber, ob Wagenknecht es organisatorisch schaffen könnte dann schon in Sachsen mit ihrer Partei anzutreten, gehen die Meinungen auseinander. Auch darüber, was das bedeuten würde. Rico Gebhardt versucht es mit einer optimistischen Deutung. Vielleicht würden sich dann die Leute wieder mehr dafür interessieren, wofür die Linke steht. Und die Linke müsse deutlich zeigen, wofür sie und wofür die Partei Wagenknechts steht. "Vielleicht kann so eine Trennung auch eine Chance sein", sagt er.