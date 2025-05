Eine alte Energiesparlampe hat womöglich jeder noch rumliegen. Also keine moderne LED, sondern so eine klassische, von Innen weiß beschichtete Energiesparlampe. In dieser weißen Schicht unterm Glas stecken seltene Erden, Metalle, deren komplizierte Namen der Forscher Peter Boelens auswendig kann: "Es gibt Ytrium, Europium, Terbium, Lanthan und Cer." Vor allem Terbium sei teuer und in der Windradindustrie begehrt.