Umweltkatastrophen, Seuchen und Kriege treiben weltweit Menschen in die Flucht. Um ihnen zu helfen, wurden an der TU Dresden Einwegmöbel aus Pappe für Notunterkünfte entwickelt. Mit medizinischen Einweg-Betten habe es begonnen, berichtete Sven Grasselt-Gille vom Lehrstuhl für Holz- und Faserwerkstofftechnik im Universitätsjournal. Aktuell werden sie in einer Rot-Kreuz-Asylunterkunft in Dippoldiswalde eingesetzt.