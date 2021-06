Mobilität Sachsen arbeiten immer häufiger in anderen Bundesländern

Nicht jeder hat die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt in der Heimat zu verdienen. Viele Menschen nehmen auch in Sachsen Tag für Tag große Strecken auf sich, um zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen, dass ihre Zahl seit 20 Jahren steigt - auch in der Corona-Krise.