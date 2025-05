Diese Ansage mache etwas mit den Bediensteten, sagt Daniel Herold: "Wir können nur von Außen gucken und sagen, was bedeutet das konkret. Wir sind im Austausch mit unseren Mitgliedern, die gegebenenfalls betroffen sein könnten. Im Moment bleibt es bei einer sehr pauschalisierten Aussage. Am Ende ist die Botschaft: Euch passiert nichts, aber es wird sich alles ändern – um das mal etwas zuzuspitzen."

Bis 2030 geht laut ifo-Institut fast die Hälfte der Landesbediensteten in den Ruhestand. Viele Stellen dürften nicht wieder besetzt werden. Der Personalabbau wird also leise laufen. Lehrer und Polizisten, die zusammen fast die Hälfte des Personals ausmachen, dürften weiter gebraucht werden. Gestrichen wird vermutlich eher in Verwaltung, Justiz, Ministerien oder Hochschulen.