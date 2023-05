Trotz Personalmangel Mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen als vor zehn Jahren

Es gibt Ärztemangel auf dem Land, Krankenhäuser sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und in der Pflege werden stets Fachkräfte gebraucht. Trotz alledem sind die Beschäftigtenzahlen in der Branche gewachsen.