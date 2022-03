Diese Art der Hilfestellung sei aber nur bei Staatsanwaltschaften möglich, erklärt Wylegalla. Gerichte könnten Fälle nicht an andere abtreten, und das habe Konsequenzen für die Angeklagten. Denn wenn ein Fall zu lange liegen bleibt und spät verhandelt wird, wären das Gründe für ein niedrigeres Strafmaß – bis hin zur Einstellung des Verfahrens.

In den nächsten Jahren könnte sich der Personalmangel noch weiter verschärfen, glaubt die Staatsanwältin. Neben Juristen, die in Ruhestand gehen, würde auch die Arbeit durch Finanz- und Auslandsermittlungen immer aufwendiger werden: "Sehr häufig müssen auch Ermittlungen im Wege der Rechtshilfe mit anderen Ländern geführt werden. Da verschiebt sich so ein bisschen der Schwerpunkt der Ermittlungen, die natürlich dann auch einen gewissen Personalmehrbedarf nach sich ziehen."