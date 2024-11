Allerdings nur in sehr niedrigen Konzentrationen, sagt Schulze. Metolachlorsäure etwa im Schnitt mit 30 Nanogramm je Liter. "Wenn Sie Leipziger sind, hab ich ein schönes Beispiel: Wenn Sie einen Würfelzucker nehmen und den im Kulkwitzer See auflösen, haben Sie ein Nanogramm." 30 Würfelzucker im Kulkwitzer See – so hoch ist also der Anteil Metolachlorsäure im Leipziger Trinkwasser.