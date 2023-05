In ganz Sachsen feiern Christen 50 Tage nach Ostern das Pfingstfest, also den Geburtstag ihrer Kirche. Dazu gehören Gottesdienste, Abendmahl und in evangelischen Kirchen auch Taufen und Konfirmationen. In Großhartau steht am Pfingstsonntag die Freiwillige Feuerwehr beim Festgottesdienst im Gerätehaus zu ihrem 100-jährigen Jubiläum im Mittelpunkt. Im Erzgebirge, in Leipzig und Dresden zieht es mehrere Kirchgemeinden ins Grüne zu Open-Air-Gottesdiensten. Hoch hinaus geht es am Pfingstmontag für das Kirchspiel Coswig-Brockwitz: Es lädt auf die Bosel bei Sörnewitz zum Festgottesdienst ein.