" Achtung , Staugefahr!", heißt es am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende. Der Automobilclub ADAC erwartet, dass Autofahrerinnen und -fahrer fast aller Bundesländer unterwegs sind. Mit den massivsten Verkehrsstörungen rechnet der ADAC am Freitagnachmittag sowie am Pfingstmontag. Recht ruhig dürfte es am Pfingstsonntag werden.

Am Sonntag verlagere sich das Aufkommen eher in die Naherholungsgebiete und auf die dortigen Parkplätze, sagte ein ADAC-Sprecher. Besonders groß sei die Staugefahr im Bereich der Baustellen auf der A4 von Görlitz bis an die Thüringer Landesgrenze. Die Schwerpunkte lägen am Kreuz Chemnitz sowie am Autobahndreieck Dresden-Nord, Dresden-West und Nossen. Dort könne es auch zu einem Rückstau auf die A14 kommen.