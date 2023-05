ADAC Stau-Prognose für Pfingsten: Das erwartet Sachsen

Viele Menschen planen ihren Urlaub über Pfingsten. Das zeigt auch die aktuelle Auswertung von MDRfragt : Ein Fünftel der Befragten, die in diesem Jahr verreisen, plant bereits eine Reise über Pfingsten. Mit Abstand am häufigsten wurde als konkretes Reiseziel die Ostsee genannt. Das dürfte sich auch an markanten Staustrecken zeigen, die der ADAC für Freitag vor Pfingsten und Pfingstmontag genannt hatte. Hinzu kommt, dass in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern auch der Dienstag, 30. Mai, noch schulfrei ist und viele einen längeren Pfingst-Trip vorhaben.

Als besonders groß gilt die Staugefahr im Süden Deutschlands, denn die bevölkerungsreichen Länder Baden-Württemberg und Bayern starten in zweiwöchige Pfingstferien, Rheinland-Pfalz und das Saarland in eineinhalb- beziehungsweise einwöchige Ferien. Im Süden und Richtung Österreich sowie Italien erwarten die Verkehrsexperten viele Staus am Freitagnachmittag, aber auch noch am Sonnabendvormittag (27. Mai) und ebenfalls am Pfingstmontag (29. Mai).