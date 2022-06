Vor allem auf den Nord-Süd- und Ost-West-Strecken drohten in den Baustellenbereichen Störungen. Besonders am Freitag zum späten Nachmittag und am Sonnabendvormittag werde ein starkes Verkehrsaufkommen auf Autobahnen erwartet, hieß es. Neuralgische Staustellen könnten die A4 um Dresden sein, die A9 Richtung Berlin und Baustellenbereiche auf der A14 bei Döbeln. Auch starker Ausflugsverkehr zu klassischen regionalen Zielen, wie etwa in die Sächsische Schweiz oder zum Fichtelberg, ist zu erwarten.