Es ist ganz schlicht. Wir brauchen mehr Kollegen, die zusammen im Team Patienten versorgen. Im europäischen Vergleich belegt Deutschland leider einen der hinteren Plätze. Wie viele Patienten hat ein Pfleger oder eine Pflegerin zu versorgen? In Deutschland sind es im Durchschnitt 13, in der Schweiz nur sechs Patienten. In den skandinavischen Ländern versorgt eine Fachkraft im Durchschnitt fünf bis sieben Patienten. In Deutschland müssen Fachkräfte also doppelt so viele Patienten versorgen. Das merkt man natürlich an der Versorgungsqualität und eben auch an der Belastung des Pflegepersonals.