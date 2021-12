Pflege und Corona – Enrico: "Ich muss sehen, dass ich zum Feierabend die Probleme auf Arbeit lasse"

Meine weiteren Aufgaben bestehen darin, Arzttermine zu veranlassen, Visiten mit Ärzten durchzuführen, Bestellungen abzugeben, Wundverbände durchzuführen, Telefonate entgegenzunehmen, Dokumentation zu führen und zu evaluieren - zum Beispiel Pflegeplanungen, Visiten, Risikoerfassungen, Prophylaxen, Wunddokumentation - und alles was sonst noch an organisatorischen Dingen und Büroarbeit so anfällt.

Nach dem Verteilen des Mittagessens und weiterer Medikamente folgt die Übergabe mit dem Spätdienst. "Wenn alles passt habe ich dann um 15 Uhr Feierabend," so Enrico. Noch stressiger könne es in der Spätschicht werden, da diese in der Regel nur von zwei Mitarbeitenden besetzt ist. Doch für eine gute Versorgung, die mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, sei sowieso nicht genügend Zeit. Pflege beinhalte nicht nur Waschen und Essen reichen, sondern eben auch Förderung und Erhaltung der Ressourcen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Pflege des Geistes und der Seele, erzählt der Altenpfleger.