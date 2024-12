In Sachsens Großstädten werden vermehrt Pflegeeltern gesucht. Das teilten die Jugendämter der Städte Chemnitz, Leipzig und Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Besonders groß ist demnach der Bedarf in Leipzig. Hier gibt es den Angaben zufolge etwa 180 Kinder im Vorschulalter, die für eine neue Familie infrage kommen. Nach Angaben des Jugendamtes sind sie in Kinderheimen und Wohngruppen untergebracht. Diese sind im Durchschnitt zu 97 Prozent ausgelastet.