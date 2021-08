Hörer machen Programm Immer mehr Pflegeheimbewohner müssen Sozialleistungen beantragen

Wer im Alter einen Platz in einer Pflegeeinrichtung benötigt, muss sich diesen leisten können. Denn Pflegebedürftige müssen dafür einen Eigenanteil zahlen, der in den letzten Jahren gestiegen ist. MDR AKTUELL-Hörerin Annelie Klant aus Dresden fragt sich, wie viel Prozent der Heimbewohner in Sachsen auf Sozialhilfe angewiesen seien – wie viel vor Corona, wie viel jetzt und was zukünftig erwartet werde.