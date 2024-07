In Sachsen schließen immer mehr Pflegeheime. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes Pflege waren es im vergangenen Jahr 15 Einrichtungen, in diesem Jahr bisher vier. Geschäftsführerin Isabell Halletz sagte MDR SACHSEN, das liege auch an den Pflegekassen. Diese würden wegen ihres Personalmangels teilweise erst nach Monaten das Geld an die Einrichtungen überweisen. Zuerst hatte die "Freie Presse" darüber berichtet.