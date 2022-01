Barmer Pflegereport 2021 Pflegenotstand in Sachsen brisanter als angenommen

Der Pflegenotstand in Sachsen wird nach Berechnungen der Krankenkasse Barmer brisanter als bislang angenommen. Bis zum Jahr 2030 werden etwa 3.000 Pflegekräfte im Freistaat mehr benötigt als bisher berechnet. Das geht aus dem am Donnerstag vorgestellten Barmer-Pflegereport 2021 hervor. Gründe sei ein deutlich höher prognostizierter Anstieg Pflegebedürftiger aufgrund der demografischen Entwicklung, des vereinfachten Zugangs zu Leistungen und der immer längeren Verweildauer in der Pflege.

Vor diesem Hintergrund müsse der Pflegeberuf deutlich attraktiver werden, so der Krankenkassen-Chef. Auch Jörg Klewer, Studiendekan der Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Westsächsischen Hochschule Zwickau, fordert mehr Attraktivität.



Neben besserer Bezahlung vor allem in der Altenpflege, müssten die Kompetenzen erweitert und dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, fordert Klewer. Um Teile des Pflegeberufs zu akademisieren, wie vom Wissenschaftsrat empfohlen, gibt es in Sachsen allerdings nicht genügend Studienplätze. Die Folge: Pflegekräfte würden sich in anderen Bundesländern ausbilden lassen und oftmals dort bleiben, so Klewer.