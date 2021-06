Zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen sind im Strahlenschutzgesetz erstmals verbindliche Regelungen enthalten. Radon ist ein radioaktives Edelgas aus der Zerfallsreihe des Uran-238, welches weltweit in allen Gesteinen und Böden enthalten ist. Je nach geologischer Herkunft bzw. Zusammensetzung des Untergrundes schwankt die Radonkonzentration in der Bodenluft. Das in der Bodenluft enthaltene Radon kann über Undichtigkeiten in Gebäude eindringen und stellt die Hauptursache erhöhter Radonkonzentrationen in Gebäuden dar. Erhöhte Radonkonzentrationen, denen man über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken. Im Strahlenschutzgesetz wurde ein Referenzwert der Radonaktivitätskonzentration von 300 Becquerel pro Kubikmeter für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze in Innenräumen festgelegt. Die Bundesländer haben bis 31.12.2020 sogenannte Radonvorsorgegebiete ausgewiesen, in denen erwartet wird, dass der Referenzwert der Radonaktivitätskonzentration in der Innenraumluft in einer beträchtlichen Anzahl von Gebäuden überschritten wird. Der Mensch kann Radon nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen, es kann nur durch Messungen festgestellt werden.