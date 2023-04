Wie der Stoff überhaupt in das Muldewasser gekommen ist, lasse sich nicht herausfinden, sagt Beyer. Klar ist, PFOS ist als Chemikalie vor allem in den 90er-Jahren im großen Stil verwendet worden, allerdings ist die Verwendung in der EU bereits seit 2006 zum Großteil verboten.

Dennoch sei es nicht ungewöhnlich, dass man den Stoff noch findet, schildert Chemiker und PFOS-Experte im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Professor Thorsten Reemtsma: "Wenn man heute PFOS in der Umwelt findet, dann liegt es daran, dass der Stoff extrem stabil ist und dass aus den früheren Verwendungen der Stoff in der Umwelt überlebt hat und wir ihn heute überall finden. Die Gehalte, die sich dort in der Auenlandschaft an der Mulde gefunden haben, sind nicht herausragend hoch."