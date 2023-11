In Sachsen sind in diesem Jahr bisher 120 Pilzvergiftungen und Verdachtsfälle registriert worden. Das sind nach Angaben des Giftinformationszentrums knapp 40 Fälle weniger als im Vorjahreszeitraum. Denn, in diesem Jahr war lange kein Pilzwetter und damit klingelte auch das Telefon des Giftnotrufs seltener.