Der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost (BIVO), Robert Momberg, befürchtet durch den Krieg in der Ukraine nun eine weitere Verschärfung der Preissteigerungen und Lieferengpässe. In einer Umfrage des Verbandes hätten 80 Prozent der Unternehmen angegeben, dass der Krieg direkte oder indirekte Auswirkungen auf sie habe. Noch sei es nicht soweit, aber es sei nicht undenkbar, dass es zeitnah zu ersten Baustopps kommen könne, warnte Momberg schon Ende März 2022. Manche Unternehmen erwögen auch Kurzarbeit, so Momberg.

Bildrechte: dpa Es gibt jetzt einen ganz ungünstigen Krisencocktail: Wir haben die Auswirkungen von Corona. Da schlagen die hohen Krankenstände im Moment sehr rein. Und nun kommen die Folgen des Konflikts dazu. Die Mischung ist sehr unheilvoll. Robert Momberg Bauindustrieverband Ost

In Sachsen hofft der Präsident des Handwerkstags, Jörg Dittrich, ebenfalls auf einen Lichtblick in Form eines Erlasses, wie es ihn schon auf Bundesebene gibt: Preisgleitklauseln bei der Vergabe öffentlicher Verträge. Diese Klauseln sollen es den Bauunternehmen bei Verträgen mit dem Bund ermöglichen, Mehrkosten durch steigende Preise für Rohstoffe und Materialien weiterzugeben - an die Steuerzahlenden.

Eine analoge Regelung zu der des Bundesbauministeriums fordert der Sächsische Handwerkstag jetzt auch von der Landesregierung für die Landes- und die kommunale Ebene im Freistaat, so Dittrich. Sachsen solle bei der öffentlichen Auftragsvergabe Preisgleitklauseln für ausgewählte Produktgruppen zulassen, so die Erwartung.

Der Krisen-Cocktail aus Corona-Spätfolgen, Arbeitskräftemangel und dem Krieg in der Ukraine sorgt nicht nur in der Bauwirtschaft für eine deutlich getrübte Stimmung in Sachsen und Ostdeutschland insgesamt. Das zeigte auch das Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) in Dresden in seiner Märzbilanz. Fazit: Das Geschäftsklima hat sich massiv abgekühlt. "Ausschlaggebend für den Rückgang war die drastische Reduktion der Geschäftserwartungen in allen Wirtschaftsbereichen", stellten die Konjunkturexperten zuletzt fest. Besonders die Energiepreise machen auch der Baubranche zu schaffen. Die Inflation und schlechte Geschäftsprognosen, sprich ausbleibende Aufträge, trüben die Stimmung nicht nur in der Bauwirtschaft ein. Bildrechte: dpa