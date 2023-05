Der Podcast "Augen zu und durch - Mit dem Öhrchen unterwegs" von MDR SACHSEN tritt in der Kategorie Wissen beim Publikumsvoting des Deutschen Podcast Preises an. Noch bis zum 28. Mai ist es möglich, online für den Podcast abzustimmen. Danach steht laut Veranstalter Radiozentrale GmbH fest, wer in der jeweiligen Kategorie nominiert wird. Eine Final-Jury entscheidet dann später über die Preisträger. Der Preis wird am 6. Juli in Berlin verliehen.