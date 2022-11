In vielen Kommunen Sachsens ist am Mittwoch der Opfer des Pogroms von 1938 gedacht worden. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert rief dazu auf, durch aktives Erinnern Antisemitismus und Hass entgegenzuwirken. In Dresden wurde in der Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 die von Gottfried Semper entworfene und 1840 eingeweihte Synagoge zerstört. An ihrem ehemaligen Standort fand eine Gedenkveranstaltung statt. In Leipzig gab es unter anderem in der Thomaskirche einen Gottesdienst.

Die alte Synagoge in Chemnitz stand am Stephanplatz, inzwischen gibt es wieder eine Synagoge in der Stadt - ein moderner Bau an der Stollberger Straße. Bildrechte: IMAGO / Artokoloro

Auch in der Oberlausitz wird am Abend der Novemberpogrome von 1938 gedacht. So lädt die Stolperstein-Initiative Görlitz/Zgorcelec zu einem Gedenken an die Stolpersteine in der Salomonstraße ein. Am Abend gibt es außerdem eine ökumenische Andacht in der Frauenkirche. Zittau begeht den 9. November seit 1993 als "Tag der Besinnung zur Demokratie und zur Friedfertigkeit" und erinnert zugleich an den Fall der Mauer 1989. Auch in Zittau gibt es am Abend eine Andacht und Führungen zu den Stolpersteinen.