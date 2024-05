In ganz Sachsen sind in der vergangenen Nacht Polarlichter zu sehen gewesen: in Leipzig über dem Völki, über der Festung Königstein, in Bärenstein, Dresden oder im Strigistal. Viele Menschen im Freistaat haben das in unglaublichen Motiven festgehalten, darunter zahlreiche Fans von MDR SACHSEN. Dass die Polarlichter an diesem Frühlingswochenende auch hierzulande zu sehen sind, hängt mit einem starken Sonnensturm zusammen. Das Lichterspektakel soll auch in der Nacht zum Sonntag mit bloßem Auge sichtbar sein.