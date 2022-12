Energiekrise Polens Suche nach Lösungen

Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński riet der Bevölkerung "man müsse im Moment alles verbrennen, außer Autoreifen." Auch hat die Regierung das Verbot zum Verheizen minderwertiger Kohle ausgesetzt. Doch schon jetzt leiden polnische Städte in den Herbst- und Wintermonaten unter ungesundem Smog.

In Polen heizen viele Haushalte noch mit Kohle. Bis vor kurzem stammte die aus Russland. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Die Luftverschmutzung mit Feinstaub erreicht besonders in Schlesien regelmäßig Höchstwerte, wie sie sonst in indischen Großstädten gemessen werden. Auch melden Recyclinghöfe wie in Lubań nahe Görlitz bereits, dass weniger Sperrmüll als üblich abgegeben werde und auch weniger Unrat in Wäldern landet. Es werde damit gerechnet, dass mehr Müll als Brennstoff in Öfen verfeuert wird, der dafür nicht vorgesehen ist und weitere Probleme für Umwelt und Gesundheit verursacht. Dicke Luft. Im Winter leiden polnische Städte, wie hier Warschau, regelmäßig unter Smog. Bildrechte: imago images/Eastnews

Seit Jahrzehnten wird in Polen über den Bau von Kernreaktoren diskutiert. Einen ersten Versuch gab es bereits vor 50 Jahren in der Nähe von Danzig. Nach Protesten aufgrund der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl wurde das Werk aber nie fertiggestellt, die Bauruine in Żarnowiec ist bis heute geblieben. Nur wenige Kilometer davon entfernt soll nun tatsächlich das erste Kernkraftwerk Polens gebaut werden und 2033 den Betrieb aufnehmen. Und bereits 2029 könnten modulare Mini-Reaktoren Strom erzeugen. Der polnische Bergbaukonzern KGHM hatte im Februar 2022 mit einem US-Hersteller einen Bauvertrag abgeschlossen. Als möglicher Standort sei das niederschlesische Kupferbecken bei Lubin und Legnica im Gespräch. Atomkraft führe Polen weg von der Kohle, ist aber keine Antwort auf die aktuelle Krise und bringt auch neue Probleme für künftige Generationen.

In Polens Strommix macht Kohle bislang den größten Anteil aus, das soll sich ändern. Bildrechte: MDR/Eurostat

Das Thema Gasknappheit ist für Polen nicht so akut wie in Deutschland. Wegen dem schwierigen Verhältnis zu Russland hatte Polen bereits vorgesorgt und sich um unterschiedliche Quellen bemüht. So verfügt das Land seit 2015 über einen LNG-Terminal in Swinemünde, wo Flüssiggas aus Katar und den USA ankommt. Zudem ging im Oktober 2022 eine neue Ostsee-Pipeline in Betrieb, die Erdgas von Norwegen über Dänemark nach Polen bringt. Fehlendes russisches Gas konnte schnell ersetzt werden. Der Anteil von Erdgas am Energiemix in Polen soll weiter steigen. Die Erdgasleitung Baltic-Pipe liefert seit Oktober 2022 norwegisches Gas über Dänemark nach Polen. Bildrechte: dpa

Auch wenn Polen in Sachen Umweltziele in der EU noch oft als Problemkind gilt, wächst im Land die Unterstützung für regenerative Energien. Bislang macht der Anteil von grünem Strom etwa 17 Prozent aus, in Deutschland liegt er bei über 40 Prozent.

In den kommenden Jahren plant Polens Regierung den Anteil an regenerativen Energiequellen massiv auszubauen - ein Fakt, der für das oft kritisierte Kohleland überrascht. Große Rolle spielt schon jetzt die Förderung von Solarkraft, Windturbinen an der Ostsee und auch Wärmepumpen. Hingegen verhindern strenge Regeln den Ausbau von Windkrafträdern.