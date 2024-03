Die sächsische AfD hat ihren Landeschef Jörg Urban zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl gewählt. Der 59-Jährige bekam knapp 92 Prozent der gültigen Stimmen. Gegenkandidaten gab es keine am Donnerstagabend in der Sachsenlandhalle Glauchau. Dort tagt der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingeordnete Landesverband insgesamt vier Tage lang, um über bis zu 75 Listenplätze für die Landesliste abzustimmen.

Der studierte Wasserbauingenieur ist seit 2018 Vorsitzender der AfD in Sachsen und steht auch der Landtagsfraktion vor. In seiner Bewerbungsrede kritisierte Urban hohe Strompreise, das Rentenniveau und geringes Wirtschaftswachstum, "Klimagedöns" und den Rundfunkbeitrag. Urbans Partei wolle künftig den Ministerpräsidenten im Freistaat stellen. Mit wem die AfD koalieren wolle, sagte er nicht. Bisher ist keine andere im Sächsischen Landtag vertretene Partei zu einem derartigen Bündnis bereit. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla sprach von einem "Schicksalsjahr".

Vor der Landtagswahl 2019 in Sachsen hatte es die AfD nicht geschafft, ihre Wahlliste zusammenzustellen. Interne Schwierigkeiten hatten dazu geführt, dass ein zweiter Parteitag durchgeführt werden musste. Das wiederum verursachte Rechtsunsicherheit in Bezug auf die AfD-Wahlliste - und sorgte am Ende dafür, dass die AfD nur mit einer gekürzten Liste zur Landtagswahl antreten konnte.