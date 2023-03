Wer bestimmt in Deutschland eigentlich über die Feiertage? Nationale Feiertage legen in Deutschland die Länder fest. Einzige Ausnahme ist laut Bundesinnenministerium der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. An diesem Tag trat im Jahr 1990 die damalige DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Im Einigungsvertrag wurde er daher zum Nationalen Feiertag erhoben.

Durch die Feiertagsgesetze der Länder sind neun Feiertage bundeseinheitlich gesetzlich geschützt, sechs davon sind christlichen Ursprungs:



• Neujahr

• Karfreitag

• Ostermontag

• Christi Himmelfahrt

• Pfingstmontag

• 1. Mai

• Tag der Deutschen Einheit

• erster Weihnachtstag

• zweiter Weihnachtstag



Darüber hinaus hat jedes Bundesland andere gesetzliche Feiertage.



Umfragen zeigen, dass viele Menschen bei einigen Feiertagen gar nicht so genau wissen, was sich hinter einigen der Feiertage verbirgt. Laut der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland von der Giordano-Bruno-Stiftung gehört nur noch die Hälfte der Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen an.



In Sachsen ist zudem der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag festgelegt. Außerdem wird in bestimmten, katholischen Regionen der Fronleichnam und der Reformationstag begangen, nämlich in Gemeinden des sorbischen Siedlungsgebietes im Landkreis Bautzen: Bautzen (nur in den Ortsteilen Bolbritz und Salzenforst), Crostwitz, Göda (nur im Ortsteil Prischwitz), Großdubrau (nur im Ortsteil Sdier), Hoyerswerda (nur im Ortsteil Dörgenhausen), Königswartha (nicht im Ortsteil Wartha), Nebelschütz, Neschwitz (nur in den Ortsteilen Neschwitz und Saritsch), Panschwitz-Kuckau, Puschwitz, Räckelwitz, Radibor, Ralbitz-Rosenthal und Wittichenau. Entscheidend ist dabei laut Deutschen Gewerkschaftsbund der Arbeitsort, nicht der Wohnort eines Arbeitnehmers.