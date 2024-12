Die Mitglieder der SPD in Sachsen entscheiden ab diesem Freitag über den Koalitionsvertrag mit der CDU. Wie die Sozialdemokraten mitteilen, werden die Stimmen am 15. Dezember ausgezählt. Die sächsische CDU will bereits am 14. Dezember auf einem Landesparteitag über den Vertragsentwurf entscheiden. Beide Parteispitzen haben sich auf eine Minderheitsregierung in Sachsen verständigt.