Im Grunde ist die Sache einfach - laut Theorie: Wer am Mittwoch vom Sächsischen Landtag in geheimer Wahl mindestens 61 der 120 Stimmen bekommt, ist Ministerpräsident des Freistaats. Schafft das der Bewerber nicht, reicht in einem weiteren Wahlgang die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. So steht es in Artikel 60 der Sächsischen Verfassung.