"Die sächsische Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Situation", so Panter. "Die Wirtschaftsleistung ist in Sachsen im 4. Quartal 2024 um 1,8 Prozent gesunken und wir haben im vergangenen Jahr im Saldo 6.000 Industriearbeitsplätze in Sachsen verloren. Das ist die bittere Realität."

Ungünstige Voraussetzungen für Unternehmen auch in Sachsen. Arbeitsplätze stünden auch deshalb unter anderem in Böhlen beim Chemiekonzern DOW, in Sebnitz bei Bosch und beim Bremsenwerk der Deutschen Bahn in Delitzsch auf dem Spiel. Demgegenüber gäbe es laut Panter aber auch positive Entwicklungen in Sachsen: So seien die Ansiedlung der Schweizer Belimo AG in Großröhrsdorf oder die der Deutschen Aircraft in Schkeuditz gute Zeichen. Auch die Entwicklung des "Silicon Saxony" mit den Chipgiganten TSMC, Bosch oder GlobalFoundries sei aus Sicht des Wirtschaftsministers ein Erfolg.