Bis zu 58 Menschen können in Dresden eingesperrt werden. Es sind selten Straftäter, fast immer Männer, meist Tunesier, Georgier, Algerier, Pakistaner oder Marokkaner. "Die haben dort ihr Zimmer, ihren Bereich, Bett, Stuhl, Tisch, Schrank, Waschbecken, und dann gibt es noch die weiteren Räumlichkeiten in der Einrichtung, innerhalb derer sie sich auch bewegen können", erklärt Eckl.

Die Landesdirektion will nicht von einem Gefängnis sprechen. Petra Cagalj-Seidj dagegen schon. Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag hat die sächsische Abschiebezentrale bereits von innen gesehen und fordert, die Einrichtung abzuschaffen, aus Gründen der Menschlichkeit. Denn "es sind Zellen, die abgeschlossen werden, es sind Zellen wie Gefängniszellen, es gibt Einschränkungen, Telefone, die internetfähig sind, sind nicht erlaubt, man hat keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Besuch ist möglich, aber nur eingeschränkt, Beratung ist möglich, aber nur eingeschränkt." Sie glaube nicht, dass die Menschen, die dort einsäßen, einen Unterschied spüren zu einem normalen Strafvollzug, so Cagalj-Seidj.

Auch Geflüchtete, die nicht deutlich genug Asyl verlangen, können in der Abschiebezentrale landen, kritisiert Dave Schmidtke vom sächsischen Flüchtlingsrat. "Es ist aktuell eine große Gefahr, dass Menschen, die bei Grenzkontrollen aufgegriffen werden und in dem Moment bei der Bundespolizei ein falsches Wort sagen, dass diese direkt ins Gefängnis geraten." Die Inhaftierten hätten de facto keine Straftat begangen und seien nicht per se gefährliche Menschen. "Es sind Menschen, die – beispielsweise von der Härtefallkommission oder ähnlichen Interventen – noch einen Aufenthalt bekommen können."



Übrigens: Für ausländische Straftäter ist weder die Abschiebehaft noch der Ausreisegewahrsam gedacht. Denn, wer in der Bundesrepublik eine Straftat begeht, kommt vor Gericht und bei einer Verurteilung ins Gefängnis. Das gilt auch für den Täter von Mannheim, ein Afghane, der mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe in einem deutschen Gefängnis rechnen muss. Erst nach der Strafe droht ihm die Abschiebung.