Die Kleinstpartei "Freie Sachsen" wird vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Die Partei mobilisiert vor allem in den sozialen Netzwerken für Proteste – zuletzt vor allem beim sogenannten Heißen Herbst. "Die 'Freien Sachsen' sind für die AfD eine Konkurrenz von ganz rechtsaußen – auf der Straße und bei regionalen Wahlen“, sagt dazu Hans Vorländer. Er ist Professor an der TU Dresden und Leiter des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. Vorländer sagte dem MDR, die AfD habe derzeit extrem zu kämpfen. "Die AfD hat derzeit extrem zu kämpfen. Einerseits wollen Teile der Partei in Sachfragen die CDU zu sich hinziehen, die Brandmauer bröckeln lassen. Andererseits üben die ‚Freien Sachsen‘ Druck von außen aus. Und Leute wie Björn Höcke möchten die Partei noch weiter nach rechts rücken. Schließlich werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet."



Formal stehen die "Freien Sachsen" auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in beiden Parteien ist demnach ausgeschlossen. Der Beschluss der Unvereinbarkeit, den der AfD-Bundesvorstand im Februar fasste, erntete bereits damals Kritik innerhalb der Partei. Etwa aus dem Thüringer Landesverband. Die Liste sei "in ihrem Fokus zu sehr verengt", erklärten die beiden damaligen Sprecher des Thüringer AfD-Landesverbands Björn Höcke und Stefan Möller in einem Post bei Telegram. Dennoch ist der Umgang weiter Thema