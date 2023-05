Die AfD will nach eigenen Angaben mit der Kampagne unter anderem darauf hinwirken, dass Eltern künftig ein Mitsprache- und Vetorecht haben sollten, wie in Schulen Familien- und Sexualerziehung stattfindet und dass dabei die "natürlichen Schamgrenzen von Kindern und Jugendlichen gewahrt werden". Diese Forderung hat die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag auch in einem entsprechenden Antrag in Richtung des Kultusministeriums erhoben. Die Replik von Kultusminister Christian Piwarz: "Gemäß sächsischem Schulgesetz (…) werden Bildungsstandards, Lehrpläne und Stundentafeln (…) von der obersten Schulaufsichtsbehörde festgelegt. Grundsätzlich gilt es, die Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen zu wahren. Daher kann Eltern kein Vetorecht zu Bildungsvorgaben eingeräumt werden."

Des Weiteren zielt die Kampagne der AfD darauf, gegen das Projekt "Schule der Vielfalt" vorzugehen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Rolf Weigand, sagte dazu, dass externe Vereine dezidiert Transsexualität bewerben würden und Jugendliche so auf Irrwege getrieben würden.



Laut sächsischem Kultusministerium ist das Reclam-Gymnasium in Leipzig die erste Projektschule von "Schule der Vielfalt" in Sachsen. In der Projektbeschreibung heißt es, dass in "Schulen der Vielfalt" Lehrkräfte gegen homophobe und transfeindliche Äußerungen vorgehen sollen, innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Außerdem sollen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht thematisiert werden, um Wissen zu vermitteln.