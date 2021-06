Landtagsdebatte Breite Ablehnung gegen AfD-Kampagne für Atomkraftwerke in Sachsen

Hauptinhalt

Noch sechs Atomkraftwerke sind in Deutschland in Betrieb. Die Hälfte davon wird noch in diesem Jahr abgeschaltet. Ende 2022 gehen dann die letzten Meiler vom Netz. Gut eineinhalb Jahre vor diesem lang beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie startet die AfD Sachsen eine Kampagne mit dem Titel "Kernenergie - Na klar!" im Sächsischen Landtag stößt das auf breite Ablehnung, Häme und Spott.